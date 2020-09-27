В Обухівському районі на Дніпрі перевернувся човен. На борту було 9 людей, проте в результаті інциденту затонулих немає.

До Державної служби України з надзвичайних ситуацій 27 вересня 2020 року надійшла інформація, що в Обухівському районі на річці Дніпро перекинувся човен. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС у Київській області.

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Інцидент стався за 400 метрів від берега поблизу села Витачів. За словами заявника, особи трималися за човен до прибуття рятувальників.

О 13:30 людей врятували та 2 човнами доставили на берег. Для цього було направлено човен рятувальної станції міста Українка та рятувальне відділення Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України міста Києва. В результаті інциденту ніхто не загинув.



На річці Дніпро перевернувся човен / Фото з Головного управління ДСНС України у Київській області

Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає човнярів бути вкрай обережними під час відпочинку на воді:

випливати на плавзасобах лише у спокійну погоду;

попередньо оглядати технічний стан човна;

не робити різких рухів та не перехилятися через борти.

Пам'ятайте, що дотримання цих правил допоможе вберегтися від біди!