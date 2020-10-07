У дворі житлового будинку на Виноградарі 7 жовтня сталася епічна, але притаманна для київських комунальників подія. Під час ремонтних робіт, які проводили під дощем, екскаватор пошкодив мережу електропостачання.

Побачивши яскраві спалахи, почувши гучні розряди, оператор екскаватора встиг від'їхати подалі від небезпечного місця. Проте силовий кабель на якийсь час залишився просто неба. Подробиці події повідомили свідки у коментарях до посту у групі "Виноградар" у фейсбуці.

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Які наслідки

Коли на кабель потрапляли краплі дощу, утворювався своєрідний феєрверк. А в домівках киян були перебої із електрикою.

Як повідомили згодом у "ДТЕК Київські електромережі", інцидент стався під час того, коли підрядники виконували ремонт на замовлення КП "Київтеплоенерго".

Був пошкоджений кабель електропередачі "ДТЕК Київські електромережі". Під час аварії спрацювала автоматика, тому всі клієнти не знеструмлювались і наразі зі світлом,

– розповіли у компанії.

При цьому невідомо, чому перед тим, як розрити труби теплої води, комунальники не подивилися на схеми розміщення кабелів.

Наразі небезпечний оцупок кабелю вже знеструмили. А от на відновлення водопостачання доведеться ще трішки почекати.

Дивіться відео з високовольтним кабелем під дощем у Києві: