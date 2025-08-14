Засідання суду триває у четвер, 14 серпня. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу. На слухання станом на 12:35 ще не прийшли адвокати захисту, однак в залі присутній генеральний прокурор Руслан Кравченко та активна громада з плакатами. Серед слухачів є ветеран та активіст Олег Симороз.

У Києві 14 серпня розпочався суд у справі працівника Управління державної охорони Артема Косова, якого підозрюють у вбивстві юнака Максима Матерухіна на станції київського фунікулера.

Потерпілі зазначають, що вже 5 засідань поспіль до суду не зʼявляється адвокат Богдан Кушнір. Він подав заяву про вихід з кримінального провадження. Лише на двох засіданнях був Дмитро Земницький, який теж розірвав контракт. Ба більше, попередній раз запобіжний захід Косову обирали з тимчасовим призначеним адвокатом.

Ймовірному вбивці нині мають продовжити строк тримання під вартою, адже попередній діяв до 16 серпня. Однак щоб розглянути клопотання про продовження запобіжного заходу в Артема косова має бути адвокат. Йому призначили безоплатного захисника.

Під час нинішнього розгляду справи про вбивство на фунікулері генпрокурор України заявив, що зафіксував 6 випадків зловживання правом на захист, тож попросив залучити безоплатного захисника на постійну основу та надати йому доступ до матеріалів справи.

Артем Косов своєю чергою заговорив з пресою. Він досі не визнає провину, але просив вибачення в матері Максима за "ситуацію".

Я зацікавлений, щоб справа розглядалась неупереджено та не порушуючи розумних строків, а також мої права. Кожні докази, які були розглянуті в суді, вони повинні бути аргументовані та якось доведені,

– говорить Косов.

До слова, підозрюваний у вбивстві міг отримати вирок до 15 років ув’язнення. Однак згодом справу перекваліфікували на вбивство з хуліганських мотивів. Тепер йому загрожує довічне.

Що відомо про вбивство Максима Матерухіна?

Увечері 7 квітня 2024 року на станції фунікулера у Києві чоловік, ймовірно Артем косов, смертельно поранив юнака. Свідки кажуть, що нападник нібито чіплявся до групи підлітків, бувши п’яним, нецензурно висловлювався та запитував, "чи готові вони захищати Батьківщину?". У якийсь момент підозрюваний штовхнув 16-річного Максима Матерухіна. Унаслідок цього хлопець упав, розбив головою скло і ним порізав шию. Медики не змогли врятувати підлітка.