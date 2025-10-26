Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка.

Що відомо про постраждалих?

У ніч проти 26 жовтня окупанти атакували Київ дронами-камікадзе типу "Шахед". Під ударом опинилися Деснянський та Оболонський район столиці.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що окупанти вдарили по багатоповерхівці. Також уламки впали на дах іншого житлового будинку.

На жаль, унаслідок атаки є постраждалі.