Російські військові напередодні знову атакували об'єкти енергетичної інфраструктури України. На жаль, руйнувань зазнала й енергосистема Київщини.

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До Києва повернулося тепло

Як зазначив міський голова Віталій Кличко, столиця повертає роботу всіх сервісів після останніх обстрілів. Уже повністю відновили свою роботу системи теплопостачання.

Усі джерела теплопостачання працюють у штатному режимі. Протягом дня комунальники працюватимуть по окремих будинках, де можуть виникати локальні проблеми з теплом,

– зауважив він.

Яка ситуація в області

Під час телемарафону глава ОВА Олексій Кулеба зауважив, що з електроенергією ситуація вкрай складна. Наразі одночасно мати доступ до світла може лише половина області. Високопосадовець наголосив, що вимикають електроенергію не одним і тим же абонентам. Відбувається перепідключення.

Але ми не можемо поки що вийти у графіки, на які ми лише вийшли буквально три дні тому. І зараз відбуваються екстрені відключення,

– додав він.

За словами Кулеби, упродовж двох діб енергетики та комунальники намагаються відновити енерго- та теплопостачання в регіоні. Він зауважив, що найбільше постраждали Білоцерківський і Броварський райони.

Відомо, що о 4 ранку 18 грудня тепло повернути вдалося до Білої Церкви. Також пізно ввечері 17 грудня подачу електроенергії відновили у Броварах.

Водночас залишаються складні регіони, де досі немає світла через аварійні відключення. Так, аварія сталася у Бориспільському районі. Без електроенергії Кийлів і Проців.

Київ повертається до звичного життя