Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на волонтерку, працівницю громадської організації "Захист тварин "Плюшка" Сніжану Бугрік.

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У Києві після обстрілу померла собака

Зоозахисниця розповіла, що під час масованої атаки на Київ постраждав притулок. Прямого влучання в будівлю не було, однак вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено стелю. У стаціонарі – впала частина стелі.

Жодна з тварин не була поранена, однак через вибухи всі чотирилапі дуже налякалися. Серед них була маленька собака Кнопочка. Вона мала проблеми з серцем, тому після вибухів була у стресовому стані.

Такий стрес для неї може бути трагічним, піднявся тиск в легенях і лікарі тепер знову борються за її життя! Стан все гірше і прогнози погані,

– повідомила зоозахисниця 27 квітня.

У якому стані була собака після масованої атаки: дивіться відео

Лікарі боролися за життя собаки, але, на жаль, пережитий стрес від російського обстрілу виявився смертельним для неї. Кнопочка пережила операцію на серці, в якому у неї була дірка, пройшла реабілітація і мала б повернутися до родини, яка з нетерпінням чекала на друга.

Пережила операцію на серці, а ракети не пережила. Просто біль, не можу повірити в це. Моє серце розбите… Це трагедія і для нас, і для родини, яка чекала її, і для лікарів, які провели таку роботу… І для кожного, хто підтримував і вірив в неї,

– повідомила зоозахисниця про смерть собачки.

До слова, після масованої атаки у Києві з-під завалів врятували 2 живих котиків та їжачка. Власницю одного з пухнастиків знайшли та повернули його у сім'ю. Іншого котика та їжачка передали працівникам Товариства Червоного Хреста України.