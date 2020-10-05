У Києві вранці у понеділок, 5 жовтня, безпосередньо на в'їзді до Південного мосту з боку правого берега з’явилася автівка-МАФ. Її працівники пропонують автомобілістам придбати у них горнятко кави.

Столичні автомобілісти, яким постійно доводиться стояти у масштабних заторах на одному з найбільш проблемних мостів у Києві, дуже незадоволені таким рішенням підприємців. Відповідне відео про МАФ опублікували в телеграм-каналі "Київ оперативний".

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Деяким жителям Києва ця ініціатива припала до душі. Але клієнти МАФу, замовляючи напій, та очікуючи на нього, лише створювали додатковий затор.

І навіть намагання підприємців розносити вже готову каву всеодно ніяк не призводило до поліпшення додаткових зупинок на небезпечній та незручній ділянці проїжджої частини.

Дивіться відео з МАФом просто на мосту в Києві:

Боротьба із МАФами

А тим часом влада Києва постійно каже про боротьбу із малими архітектурними формами у вигляді кіосків чи автівок, з прилавків яких ведуть торгівлю кавою, чаєм чи якимись продуктами.

З 2014 по 2020 рік комунальники прибрали з вулиць міста більше 20 тисяч нелегальних точок. Більшість із них були встановлені біля зупинок громадського транспорту чи метро, але безпосередньо на дорозі підприємці ще жодного разу не облаштовувались.