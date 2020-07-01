У Києві 1 липня автомобіль проїхався по мосту, призначеному лише для пішоходів. Відео оприлюднили у мережі.

Водій не злякався штрафу

Кадри з автомобілістом-нахабою опублікував Київ Оперативний у своєму телеграм-каналі.

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У підписі до відео зазначили, що очевидно, водії нічого не вчаться і їх не лякають, ані штрафи, ані "популярність" в Інтернеті.

Дивіться відео з мосту:

За проїзд пішохідним мостом нещодавно покарали водія

Зазначимо, що лише кілька днів тому за подібні витівки покарали одного водія. Renault, порушуючи ПДР, теж проїхався пішохідним мостом. Про порушення повідомили правоохоронців.

Поліція, не без допомоги небайдужих громадян, таки встановила місцеперебування горе-кермувальника. За ігнорування дорожніх знаків водія оштрафують на 255 гривень.



На місці патрульні виявили ще одне порушення – плівка на номерному знаку. Цю помилку водій Renault поспішив виправити одразу у присутності стражів порядку.