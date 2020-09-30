У Києві побили працівницю посольства США: жінка померла
У Києві 30 вересня побили працівницю посольства США. Жінку забрали до лікарні, де згодом вона померла.
Неритомну жінку знайшли із травмою голови у лісопарковій зоні поблизу залізничних колій на вулиці Толбухіна. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
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Правоохоронці знайшли у жінки посвідчення працівниці посольства США. Наразі поліцейські з'ясовують обставини нападу.
Що відомо про нападника
- У поліції припускають, що нападником може бути чоловік із темним волоссям.
- Його вік становить 30 – 40 років та зріст – 190 – 200 сантиментів.
- Нападник може бути одягнений у чорні шорти, темно-сині кросівки та футболку.
Зловмисника розшукують.