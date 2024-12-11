У Києві чоловік бив собаку по голові та наступив на неї ногою: реакція поліції

У середу, 11 грудня, у столичних пабліках з'явилося відео, на якому чоловік жорстоко поводився з собакою. Він бив тварину по голові, після чого наступив на неї.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Що кажуть у поліції про побиття собаки у Києві

У поліції заявили, що виявили відео, на якому чоловік під час прогулянки б'є собаку під час моніторингу соціальних мереж.

Правоохоронці зареєстрували цю інформацію. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом жорсткого поводження з твариною.

Особу правопорушника встановлено, наразі тривають заходи щодо його затримання,

– уточнили у поліції.

За вчинення такого кримінального правопорушення законодавством передбачено покарання – до 3 років позбавлення волі з конфіскацією тварини.

Зауважимо, на опублікованому відео видно, як чоловік б'є собаку, зокрема і по голові. Потім він наступає на тварину ногою та стоїть на ній. Після цього чоловік схиляється над собакою, затискає її між колінами та притискає до землі протягом кількох хвилин. Чоловік зупинився, лише коли втрутилася небайдужа перехожа. Повідомляється, що подія сталась на вулиці Драгоманова.