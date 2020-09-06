Чоловіку, який побив священника в Києві, повідомили про підозру. Йому інкримінують грубе порушення громадського порядку з особливим цинізмом.

Інцидент стався на вулиці Архітектора Вербицького, поблизу торгового центру. Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва у фейсбук.

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До правоохоронців звернулися свідки дій нападника, який був у нетверезому стані. Чоловік кілька разів ударив священника, а потім демонстрував зброю та нецензурно лаявся до тих, хто намагався допомогти потерпілому.

Досудове слідство ще триває. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.