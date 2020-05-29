У центрі Києва побилися ветеран АТО Михайло Майман і бізнесмен Володимир Тесля. Перший раніше заявляв про його побиття з боку нардепа Іллі Киви, а другий відомий тим, що очолює лігу змішаних бойових мистецтв WWFC.

Сам Михайло Майман у фейсбуці заявив, що саме на нього напав Володимир Тесля.

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Щойно на мене скоїли напад у центрі Києва озброєна група бандита Володимира Теслі. У кримінальних колах він відомий як "Француз". На місці працює слідчо-оперативна група,

– заявив Майман.

Водночас екснардеп Ігор Мосійчук опублікував відео, де помітна бійка між чоловіками. За його словами, бійку буцімто почав сам ветеран АТО.

"Майман з охороною на Mersedes-S та Maybah заблокували авто Теслі. У хід пішли пістолети та ніж", – заявив екснардеп.

Втім на опублікованому ним відео помітно, що перший удар завдав саме Володимир Тесля. На відео також є ще кілька чоловіків, які проявляють інтерес до бійки. Однак з їхньої поведінки не зрозуміло, з ким саме вони туди прийшли.

Імовірні охоронці практично не брали жодної участі в бійці. Вони просто стояли поряд і дивилися за бійкою між Майманом і Теслею. До слова, з "мерседесом" у Мосійчука теж якісь неточності, адже на відео помітно, що з нього виходив саме Тесля, а не Майман, як заявив колишній парламентар.

Бійка між Майманом і Теслею в Києві: дивіться відео

Що відомо про Михайла Маймана?Раніше про нього заговорили через бійку з народним депутатом Ілльою Кивою. Тоді у ресторані сам депутат підійшов до нього та вдарив.



Торік він балотувався самовисуванцем в народні депутати України від округу у Шевченківському районі Києва. На момент реєстрації був безробітним, проживає у Києві.



На своїй сторінці у фейсбуці називає себе "ветераном війни". Каже, що служив у батальйоні "Свята Марія". Цей підрозділ здебільшого складається з добровольців політичної партії "Братство" Дмитра Корчинського.

Хто такий Володимир Тесля?Він є відомим українським підприємцем та адвокатом. Тесля є президентом ліги змішаних бойових мистецтв WWFC. Він тривалий час популяризує в Україні змішані бойові мистецтсва та бої MMA.