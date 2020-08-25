Особи ромської національності в Києві збираються великими групами по 10– 20 осіб, обступають випадкових перехожих і крадуть гаманці та мобільні телефони. Нещодавно в Києві активісти затримали крадійок і відвели їх у відділок поліції, що на залізничному вокзалі. Але, як стверджують учасники події, поліція одразу відпустила злодіїв і спробувала затримати самих активістів.

Про цю та інші шокуючі ситуації, учасниками та свідками яких стали самі українці, а також найрезонансніші відео, зняті користувачами соціальних мереж, – у програмі "Ти дивись!" на 24 каналі.

У попередній програмі Наряд поліції в поїзді та окремі жіночі вагони: як зробити подорож Укрзалізницею безпечною

Між активістами та поліцейським виник конфлікт через затримання ромів

Громадський активіст Сергій Бондар розповів, ситуація в Києві настільки масштабна, що важко заперечувати, ніби якимось чином ці всі громадяни ромської національності не причетні до злочинів.

За його словами, у той день неодноразово надходили скарги по вокзалу. Активісти приїхали перевірити, чи дійсно грабують. Підтвердився цей факт, відтак учасники події це все зафіксували на фото й відео. Згодом вони почали супроводжувати цих грабіжників до відділку поліції.

Однак нонсенс цієї ситуації був у тому, що злодії почали розбігатись і один з них, лідер цього угрупування, підбіг до співробітника поліції.

Вони привітались, коротко про щось переговорили, правоохоронець йому сказав бігти. Відтак у цього поліцейського вже виникли питання до мене і мого товариша,

– відзначив Сергій Бондар

Згодом один зі співробітників поліції намагався затримати тих активістів, які спіймали крадіїв. Між ними виникла сутичка.