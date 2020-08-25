У Києві поліція відпустила затриманих ромів, які грабували людей: деталі від учасника історії
Особи ромської національності в Києві збираються великими групами по 10– 20 осіб, обступають випадкових перехожих і крадуть гаманці та мобільні телефони. Нещодавно в Києві активісти затримали крадійок і відвели їх у відділок поліції, що на залізничному вокзалі. Але, як стверджують учасники події, поліція одразу відпустила злодіїв і спробувала затримати самих активістів.
Про цю та інші шокуючі ситуації, учасниками та свідками яких стали самі українці, а також найрезонансніші відео, зняті користувачами соціальних мереж, – у програмі "Ти дивись!" на 24 каналі.
У попередній програмі Наряд поліції в поїзді та окремі жіночі вагони: як зробити подорож Укрзалізницею безпечною
Між активістами та поліцейським виник конфлікт через затримання ромів
Громадський активіст Сергій Бондар розповів, ситуація в Києві настільки масштабна, що важко заперечувати, ніби якимось чином ці всі громадяни ромської національності не причетні до злочинів.
За його словами, у той день неодноразово надходили скарги по вокзалу. Активісти приїхали перевірити, чи дійсно грабують. Підтвердився цей факт, відтак учасники події це все зафіксували на фото й відео. Згодом вони почали супроводжувати цих грабіжників до відділку поліції.
Однак нонсенс цієї ситуації був у тому, що злодії почали розбігатись і один з них, лідер цього угрупування, підбіг до співробітника поліції.
Вони привітались, коротко про щось переговорили, правоохоронець йому сказав бігти. Відтак у цього поліцейського вже виникли питання до мене і мого товариша,
– відзначив Сергій Бондар
Згодом один зі співробітників поліції намагався затримати тих активістів, які спіймали крадіїв. Між ними виникла сутичка.
Як зауважив Сергій Бондар, цей конфлікт стався безпосередньо з одним винуватцем. Надалі ним займається департамент внутрішньої безпеки та інспекція з особового складу. Адже цей випадок вже набув такої публічності і резонансу, що просто так це не можна було залишити.
Правоохоронці намагалися затримати активістів, які спіймали крадіїв: відео
На думку активіста, конкретно в цього співробітника поліції, найімовірніше, була пряма зацікавленість, тому він так і діяв.
Я здивувався, тому що таких вчинків досить давно не було, але надалі, перебуваючи вже у відділку поліції, всі його колеги стверджували, що він просто такий по життю,
– пояснив Сергій Бондар.
Також активіст зазначив, що грабіжники ромської національності, яких неодноразово було затримано, переконували, що їм дають певне зелене світло на крадіжки.
"Важко собі уявити, щоб будь-хто з громадян міг настільки відверто порушувати закон. Це все публічно, це бачать всі кияни, журналісти. Купа резонансу, розслідувань і сюжету", – додав він.
Кияни стояли по кілька годин у черзі, щоб протестуватись на COVID-19
Напередодні мешканці Києва по кілька годин стояли у довжелезній черзі в одну з державних лабораторій, аби зробити тест на COVID-19. Крім цього, люди скаржаться, що мають заплатити близько 1,5 тисячі гривень за тестування в державних медзакладах. Адже безкоштовно тести можуть здати лише онкохворі.
Лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта наголосив, що державні лабораторії повинні тестувати безкоштовно.
"Якщо це трапляється, тоді варто телефонувати на гарячі лінії і запитувати, чому державні лабораторії, які отримують тести коштом державного бюджету, забирають ці гроші і де в законодавстві це передбачено", – пояснив він.
Черга в одну з державних лабораторій Києва: відео
Поліцейський на службовому авто забирав пасажирів з аеропорту
В аеропорту "Бориспіль" очевидці помітили, як поліцейський на службовому авто забирав із зони прильоту пасажирів: родину з дітьми і валізами. Можливо, це був начальник чи родич поліцейського, який прилетів з відпочинку, і саме так вирішив використати службове авто?
А, може, поліція Київщини ввела послугу таксі для всіх охочих, де за додаткову плату на патрульній машині можна увімкнути проблискові маячки чи розігнати затор сиреною? Адже раніше у Києві вже була історія, коли працівники швидкої допомоги, щоб трохи підзаробити, підпрацьовували як таксі.
Правоохоронець забирає людей з аеропорту "Бориспіль": відео
У Львові водійка автомобіля вилетіла на тротуар
У центрі Львова вдень на тротуар вилетіла автівка. Водійка не була у стані алкогольного сп'яніння. Жінка заявила, що випадково переплутала педалі. На щастя, 57-річна жінка-пішохід, на яку наїхала водійка, залишилася жива.
На місце ДТП прибув екіпаж "швидкої допомоги", який доправив постраждалу до лікарні.
Водійка авто наїхала на жінку: відео
В Одесі сталися підпали будинків
Підпали стали поширеним видом погроз в Україні. Анитикорупціонеру Віталію Шабуніну нещодавно спалили будинок, колишньому главі Офісу Президента Андрію Богдану спалили машину. Авто також спалили і журналістам-розслідувачам програми "Схеми".
До теми Підпал майна активістів: чи можливо знайти замовників таких злочинів
Оскільки, підпалювачі переважно залишаються неспійманими правоохоронцями, не дивно, що така форма помсти набуває популярності. Нещодавно в Одесі невідомий спробував підпалити навіть цілий житловий будинок.
Чоловік спробував підпалити будинок в Одесі:
Чоловік прийшов вночі в одеський двір на вулиці Асташкіна з ємністю, наповненою горючою рідиною. Потім він розлив рідину на вході у будинок і підпалив. Однак він не врахував, що пляшка з рідиною вибухнула, і від цього вибуху він ледь сам не загорівся.
Підпалювач втік з місця злочину, а мешканці будинку швидко загасили вогонь, не давши йому перерости у велику пожежу. Наразі так і не вдалося з'ясувати, хто був цим підпалювачем та чому він вирішив скоїти такий злочин.
В іншій історії з підпалом в Одесі встановлено мотив, і особу підпалювачки. На вулиці Пантелеймонівській у мешканців будинку виник конфлікт з сусідкою-пенсіонеркою. Літній пані не сподобалося, що її сусіди залишили у під'їзді будівельне сміття. Жінка погрожувала, якщо сміття не вивезуть, вона його спалить.
Жінка підпалила сміття в одеському будинку: відео
Що, власне, вона і спробувала зробити вночі, підпаливши сміття. Мешканці вчасно помітили пожежу і її загасили, а потім дуже швидко встановили, хто це зробив. Літній жінці за такий злочин тепер загрожує штраф у розмірі 300 гривень. Саме таке покарання їй пообіцяла поліція.
Більше резонансних відео, відзнятих очевидцями подій – дивіться у програмі.