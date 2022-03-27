У Києві поліція затримала чоловіка, який намагався пронести в метро гранату та набої

Поліцейські київського метрополітену затримали чоловіка, який намагався пронести на станцію боєприпаси. У затриманого виявили гранату.

Чоловіку "світить" до 7 років в'язниці

Чоловіка затримали на вході до однієї зі станцій київського метро. Під час перевірки документів та особистих речей у нього виявили боєприпаси.

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Повідомляється, що чоловік у спортивній сумці намагався пронести зброю на територію станції. У нього виявили гранату Ф1 та запал до неї і 76 набоїв до автомата.

При перевірці документів та особистих речей на вході до однієї зі станцій метрополітену правоохоронці виявили чоловіка, котрий намагався пронести на територію станції боєприпаси та набої. У спортивній сумці зловмисника виявили гранату Ф1, запал до неї та 76 набоїв до автомата,

– йдеться у повідомленні поліції.

Чоловік вчинив кримінальне правопорушення і тепер затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі.



Чоловік намагався пронести на станцію метро гранату та набої / Фото поліції

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