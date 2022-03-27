У Києві поліція затримала чоловіка, який намагався пронести в метро гранату та набої
Джерело:Поліція Києва
Поліцейські київського метрополітену затримали чоловіка, який намагався пронести на станцію боєприпаси. У затриманого виявили гранату.
Чоловіку "світить" до 7 років в'язниці
Чоловіка затримали на вході до однієї зі станцій київського метро. Під час перевірки документів та особистих речей у нього виявили боєприпаси.
До речі Обороняються та чекають на підкріплення: що відбувається з окупантами на Київщині
Повідомляється, що чоловік у спортивній сумці намагався пронести зброю на територію станції. У нього виявили гранату Ф1 та запал до неї і 76 набоїв до автомата.
При перевірці документів та особистих речей на вході до однієї зі станцій метрополітену правоохоронці виявили чоловіка, котрий намагався пронести на територію станції боєприпаси та набої. У спортивній сумці зловмисника виявили гранату Ф1, запал до неї та 76 набоїв до автомата,
– йдеться у повідомленні поліції.
Чоловік вчинив кримінальне правопорушення і тепер затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі.
Чоловік намагався пронести на станцію метро гранату та набої / Фото поліції
Варте уваги – Ракетні удари по Львову: поліція затримала коригувальників: дивіться відео