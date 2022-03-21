У Києві понад 70 житлових будинків пошкоджені внаслідок обстрілів окупантами

Україна вже четвертий тиждень дає рішучу відсіч рашистам. Від цинічних обстрілів окупантів страждають у тому числі мирні мешканці Києва.

У столиці понад 70 житлових будинків пошкоджені внаслідок обстрілів орками. Про це повідомили на офіційній сторінці КМДА у телеграмі.

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Наслідки обстрілів окупантами житлового фонду Києва

Наразі комунальні служби столиці отримують ремонтні матеріали для відновлення житлових будинків, що були пошкоджені унаслідок обстрілів. Там, де руйнування критичні, мешканців відселили, де незначні – комунальники розпочинають оперативне відновлення.

Відповідні служби отримали від міста плівку для ремонту вікон, кріплення, матеріали для ремонту покрівлі тощо. Разом з тим підприємства, що займаються перевезенням відходів, зокрема "Київкомунсервіс", мають необхідну техніку та регулярно вивозять габаритні уламки, що утворились від вибухів.

У КМДА зазначають, що служби оперативно відновлюють комунікації і послуги, щоб люди мали можливість повернутись у свої оселі в тих будинках, які придатні для проживання. До слова, працівники житлово-комунальної сфери столиці, окрім тих, хто пішов до лав Збройних Сил України та територіальної оборони, невтомно працюють попри збільшення обсягу робіт і труднощі.

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