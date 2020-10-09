У поштових скринях кияни знаходять листи, в яких вимагається заплатити певну суму за порушення правил дорожнього руху. Цікаво, що подібні повідомлення надсилають навіть тим, у кого немає автомобіля.

Аби натиснути на свою жертву, шахраї телефонують від імені колекторів й погрожують забрати квартиру або заборонити виїжджати за кордон. Новий спосіб шахрайства досліджували журналісти інтернет-видання "Обозреватель".

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Як викрили шахраїв

Деякі довірливі й законослухняні українці потрапляють на гачок – одразу сплачують липовий штраф. Шахраї попалися, коли надіслали листа киянці Валентині Андріяшко. Жінка вже давно не володіє авто – при розлучені воно дісталося чоловікові.

Жінка здивувалась, що від неї вимагають гроші за порушення ПДР й почала з’ясовувати ситуацію. При перевірці в спеціальному додатку про штрафи жодної інформації про порушення не знайшлося.

Погрози від колекторів

Після цього жінці почали дзвонити колектори та погрожувати, що відберуть квартиру. Киянка не розгубилася і заявила, що звернеться до поліції. Після цього дзвінки припинилися.

Ще одна історія з шахрайством

Схожа історія трапилась з Геннадієм з Київської області. Він також отримав штраф за перевищення швидкості. Але перед тим, як заплатити, чоловік вирішив перевірити інформацію. Він також не знайшов себе у додатку серед правопорушників.

Після того, як чоловікові зателефонували шахраї з погрозами, він звернувся до адвоката, який пояснив йому, що це нова схема афери.

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Що потрібно робити, якщо вам надіслали подібного листа:

У поліції рекомендують перш ніж оплачувати штраф за порушення ПДР, перевірити все у базі:

в електронному кабінеті водія (e-driver.hsc.gov.ua)

на сайті МВС (bdr.mvs.gov.ua)

в додатку "Дія"

Юристи зауважують, що з введенням диджиталізації в Україні у шахраїв збільшилася можливість доступу до різних баз, які вони можуть незаконно купити й використовувати для своєї протиправної діяльності.