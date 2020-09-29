У Києві на вулиці Виговського 28 вересня 51-річний чоловік затягнув до лісу 17-річну дівчину та зґвалтував. Крім того, він відібрав у потерпілої 500 гривень та електронну книгу. Після того чоловік втік у невідомому напрямку.

Потерпіла познайомилася із ґвалтівником напередодні. Він запропонував їй прогулятися у лісі. Опинившись наодинці, чоловік застосував силу та зґвалтував неповнолітню. Про це повідомляє Національна поліція Києва.

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Крім того, у фейсбук-групі "Київ Оперативний" розповіли, що приводом для зустрічі став продаж паперу для малювання. Зґвалтування трапилося близько 16:00. Одразу після того дівчина звернулася у поліцію. Правоохоронці оголосили зловмисника в розшук.

Що відомо про ґвалтівника

Ґвалтівник родом з Луганської області. У в'язниці він провів понад 20 років. Правоохоронці затримали його в день злочину. За цим фактом поліцейські відкрили кримінальну справу за статтею про зґвалтування неповнолітньої особи. Чоловіку загрожує до 20 років ув'язнення.

Ґвалтівник неповнолітньої у Києві / Фото Нацполіції Києва