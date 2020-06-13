У Києві люди вийшли на пляжі ще до офіційного початку купального сезону. Разом з тим комунальники обробляють пляжі дезінфікуючими засобами, а рятувальники стежать за безпекою на воді.

Наразі комунальники отримали дозвіл від влади на відкриття пляжів лише як зон відпочинку, але не місць купання, розповіла речниця КП "Плесо" Яна Довгань у коментарі "Українській правді".

До слова Пляжі у Києві відкриють попри погіршення ситуації з COVID-19: причина

Офіційний пляжний сезон розпочнеться лише тоді, коли санітарна служба візьме проби води, проведе всі аналізи, отримає результати й дасть відповідний висновок, чи вода у Дніпрі придатна до купання,

– пояснила Яна Довгань.

Санітарна служба вже взяла проби води, але результати аналізів чекають лише 15 – 16 червня. Якщо вони будуть позитивними, у Києві дозволять розпочати пляжний сезон.

Попри те, що він досі не розпочався, задля безпеки киян на пляжах уже чергують рятувальники. Всього діють рятувальні 24 пункти. Також на пляжах відкрили туалети з санітайзерами й медпункти.