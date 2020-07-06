У Києві на Трухановому озері на території танцмайданчика "Південний берег" помер 23-річний хлопець. Попередня причина смерті – передозування наркотиками. Інцидент стався приблизно о 2 ночі 5 липня.

Смерть хлопця у нічному клубі Києва: подробиці

За інформацією української інформаційної агенції AP News, загиблим виявився хлопець із Ніжина на Чернігівщині. В одному зі столичних готелів він працював су-шефом.

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Попередньо, під час танцю йому стало зле, хлопець знепритомнів і помер до приїзду карети "швидкої допомоги". Інформації про результати розтину ще немає, тому причину смерті правоохоронці не називають. Водночас деякі ЗМІ пишуть, що хлопець помер від передозування наркотиками.

За фактом смерті молодого чоловіка поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Тим часом, у мережі з’явилося відео, на якому видно, що відбувалося за кілька годин до трагедії.

Смерть хлопця у нічному клубі "Південний берег" у Києві: відео

Що про інцидент кажуть у клубі "Південний берег"

У клубі "Південний берег" поки ніяк не коментують інцидент. За словами адміністраторки тієї зміни, між собою персонал таку інформацію не обговорює та особисто їй про такий інцидент не повідомляли.

А співзасновник і арт-директор закладу Ростислав Русаков сказав журналістам, що нічого про те, що сталося, не знає.

Я – не в Києві, тому нічого про це не можу сказати. Я чув тільки те, що Ви чули з інших видань. Про інформацію знаю, але нічого не можу сказати,

– зазначив він.

Гучні дані про клуб "Південний берег"

Журналіст Сергій Іванов підкреслив, що інцидент трапився приблизно через 4 години, як клуб мав бути закритим відповідно до запроваджених у столиці карантинних обмежень.

Він додає, що "Південний берег" кришує казнокрад і депутат Київради Антон Дрепін. За словами журналіста, саме він забезпечує привілейований статус та відсутність уваги з боку міської влади для свого закладу. І невтручання поліції в процес вільного обігу наркотиків в клубі, напевно, також гарантує він. Також Іванов повідомив, що землі під "Південний берег" було захоплено незаконно.

"В результаті ми маємо подвійні стандарти, коли одні підприємці є вимушеними виконувати закон і зачинятися о 22:00, а іншим на це на**ати, бо депутат прикриє. І ці подвійні стандарти, як ми бачимо, мають летальні наслідки", – наголосив представник ЗМІ.

Крім того, Іванов розповів, що таку ж ситуацію можна спостерігати, зокрема, в "Авалоні"та інших закладах, що перебувають під "серйозною кришею".

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