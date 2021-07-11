У Києві спіймали турка, який втік з суду в Харкові

Невловимого громадянина Туреччини, який втік з суду у Харкові, таки впіймали. За 2 дні він встиг перебратися у Київ. Там його і затримали правоохоронці.

Втікача відвезуть у Харків

Найближчим часом іноземця доставлять у Харків. Там його помістять у СІЗО.

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Іноземця візьмуть під екстрадиційний арешт терміном до 12 місяців з метою його подальшої екстрадиції до Німеччини,

– розповіли поліцейські.

Вони також внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про втечу з-під варти. Санкція статті передбачає від 3 до 5 років ув'язнення.

Як іноземець втікав з суду

47-річний Дімерал Незаметтім перебуває у міжнародному розшуку через вчинення у Німеччині шахрайства в особливо великих розмірах.

8 липня Харківський апеляційний суд обрав іноземцю запобіжний захід – тримання під вартою Після оголошення вироку турок залишився на якийсь час сам, адже конвой ще не прибув. Він вирішив скористатися такою нагодою і вибіг з зали суду.

У мережі опублікували відео втечі турка. На ньому видно, що іноземець вибіг з будівлі, побіг у лівий бік, сів в автомобіль та поїхав.

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