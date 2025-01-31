У школі Києва сварка між школярем і вчителем переросла у штовханину: відео

Низка телеграм-каналів поширили відео конфлікту між школярем і вчителем в одній зі шкіл Києва. Поліція розпочала розслідування інциденту.

На кадрах, опублікованих у мережі, чутно, що вчитель свариться на учня і штовхає його. Школяр "віддячує тією ж монетою" – і штовхає викладача у відповідь, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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У школі виник конфлікт між школярем і вчителем

Зазначається, що, буцімто, учень голосно слухав музику і не реагував на зауваження педагога. Як наслідок – виникла суперечка зі штовханиною.

У поліції заявили, що перевіряють інформацію щодо конфлікту між учнем та вчителем у приміщенні столичної школі. До навчального закладу прибули правоохоронці. Вони провели бесіди із адміністрацією школи та дітьми.

Сварка між учнем і вчителем: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно у Києві на Троєщині сталася бійка між неповнолітніми дівчатами.

До слова, поліція Києва встановила особи підлітків, причетних до побиття школярки в Оболонському районі Києва. Раніше у соціальних мережах з'явилося відео, де двоє дівчат б'ють неповнолітню по обличчю.