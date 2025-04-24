У Києві сталася стрілянина на парковці: що відомо

У Подільському районі Києва зранку 24 квітня сталася стрілянина на одній із парковок. Попередньо, між двома чоловіками виник конфлікт. Правоохоронці з'ясовують обставини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

Дивіться також На Дніпропетровщині чоловік влаштував стрілянину: в поліції розповіли деталі інциденту

Що відомо про інцидент на парковці

За даними поліції, близько 10:00 до правоохоронців надійшла інформація про стрілянину. За попередньою інформацією, у Подільському районі на парковці виник конфлікт між двома чоловіками, в ході чого один з них здійснив постріл.

Після цього на місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група територіального підрозділу, керівництво територіального підрозділу та головного управління поліції. Вони з'ясовують усі подробиці інциденту.

Всі учасники події встановлені, на місці працюють правоохоронці, всі обставини встановлюються. Вирішується питання правової кваліфікації. Деталі згодом,

– ідеться у повідомленні.

Жодної інформації про можливу наявність постраждалих внаслідок інциденту у поліції не вказали.

До слова, нагадаємо, що кілька днів тому стрілянина сталася у Святошинському районі столиці, внаслідок чого чоловік отримав вогнепальне поранення та був госпіталізований. Повідомляли, що поліція розпочала кримінальне провадження