Троє киян впродовж 15 серпня – 5 вересня знущалися над безпритульними у покинутій будівлі на вулиці Обсерваторній у Києві. Катування вони знімали на мобільний телефон та поширювали у телеграм-канал.

Деталі катування безхатьків у Києві

Щоночі троє чоловіків проникали у покинуту будівлю, де ночували безхатьки. Кияни представлялися правоохоронцями та обирали собі жертву. Після того, щоб дезорієнтувати потерпілих, зловмисники розпилювали їм в обличчя перцевий газ. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Чоловіки били безхатьків руками та ногами. Крім того, вони використовували дерев’яну биту та цеглину. На прохання потерпілих не чіпати їх зловмисники не реагували. В одному з відео кияни після нападу на безхатька відібрали в нього мобільний телефон та 1000 гривень.

Що відомо про підозрюваних

У вчиненні злочину підозрюють трьох киян віком від 20 до 42 років. Правоохоронці провели у їхніх домівках обшуки та вилучили речові докази. Речниця прокуратури Надія Максимець розповіла, що підозрювані – матеріально забезпечені люди.

Раніше до кримінальної відповідальності їх не притягували. Що пов'язує чоловіків, крім цих нелюдських вчинків, наразі невідомо, повідомляє "Українська правда".

Один із підозрюваних подавав документи на роботу в поліцію. На щастя, його туди не взяли. На сьогодні статус потерпілих надано трьом людям, які стали жертвами цієї групи. Крім того, підозрюваних перевіряють на причетність до аналогічних злочинів, а також більш тяжких,

– додала Максимець.

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Що загрожує винним

За фактом катування безхатьків правоохоронці відкрили кримінальні справи за статтями про катування, умисне тяжке тілесне ушкодження групою осіб, хуліганство, незаконне проникнення до житла із застосуванням насильства, самовільне призначення звання службової особи та грабіж. Санкція статтей передбачає до 10 років ув'язнення.