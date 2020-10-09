КМДА попередила жителів Троєщини у Києві про можливі перебої у водопостачанні вночі з 9 на 10 жовтня. Там робитимуть черговий ремонт.

Починаючи з 22 години вечора тиск у водопровідній мережі буде знижуватися. Роботи триватимуть до 7 ранку. Про це попередили в КМДА.

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Де робитимуть ремонт

Ремонт робитимуть на вулиці Оноре де Бальзака. У "Київводоканалі" перепрошують за тимчасові незручності, йдеться у повідомлені.

Що відомо про проблеми з водою в Києві

У Києві постійно виникають проблеми із водопостачанням та аварії. Час від часу у різних районах від пориву труб з’являються своєрідні гейзери. До прикладу, у червні кияни спостерігали подібне явище на бульварі Дружби Народів – вода досягла висоти 4-поверхового будинку.

А на Березняках у липні струмінь холодної води досягав 6 поверху.