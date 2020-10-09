У Києві на Троєщині вночі будуть проблеми з водою
КМДА попередила жителів Троєщини у Києві про можливі перебої у водопостачанні вночі з 9 на 10 жовтня. Там робитимуть черговий ремонт.
Починаючи з 22 години вечора тиск у водопровідній мережі буде знижуватися. Роботи триватимуть до 7 ранку. Про це попередили в КМДА.
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Де робитимуть ремонт
Ремонт робитимуть на вулиці Оноре де Бальзака. У "Київводоканалі" перепрошують за тимчасові незручності, йдеться у повідомлені.
Що відомо про проблеми з водою в Києві
У Києві постійно виникають проблеми із водопостачанням та аварії. Час від часу у різних районах від пориву труб з’являються своєрідні гейзери. До прикладу, у червні кияни спостерігали подібне явище на бульварі Дружби Народів – вода досягла висоти 4-поверхового будинку.
А на Березняках у липні струмінь холодної води досягав 6 поверху.