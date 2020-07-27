У столиці на Подолі пролунав вибух у житловому будинку. Ніхто з мешканців не постраждав, а на місці вже працюють рятувальники.

Речниця поліції Подільського району Києва Анна Страшок розповіла, що невідомий предмет вибухнув на другому поверсі будинку, пише "Українська правда".

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ЗМІ повідомляють, що вибух пролунав у будинку на Нижньому валу, 41 близько 5 ранку. У результаті цього повилітали вікна, пошкоджено внутрішнє оздоблення будинку.

Ніхто з мешканців не постраждав. Наразі на місці події працюють лідчо-оперативна група та вибухотехніки. Правоохоронці уже розпочали кримінальне провадження за хуліганство.

Останні інциденти у Києві: що відомо

23 липня поліція перекрила вулицю Кіото недалеко від станції метро "Лісова". Місцеві виявили підозрілий предмет на зупинці громадського транспорту. Згодом з'ясувалося, що у пакеті були яйця та молоко.

Цього ж дня на Оболоні біля ТРЦ "Метрополіс" анонім повідомив про замінування авто Audi, але замінування виявилося фейковим.

22 липня на вулиці Великій Васильківській поблизу палацу "Україна" загорілися одразу дві машини – BMW і Acura. За словами свідка, один із автомобілів підпалив невідомий чоловік і утік.

У Києві на Печерську сталася 24 липня сталася стрілянина. У результаті постраждали двоє іноземців.

На вулиці Закревського у Києві 24 липня спалахнула серйозна пожежа – загорілася квартира. Пожежу рятувальникам вдалося ліквідувати, але у результаті займання загинула жінка.

Анонім 25 липня повідомив про замінування житлового будинку в Києві на проспекті Маяковського, 24б. У поліції повідомили, що мінування було фейковим.