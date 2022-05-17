Біля будівлі посольства знову майорить ізраїльський прапор. Його підняв посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

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Зауважимо, у першій половині лютого посольство Ізраїлю вирішило вивезти з України сім'ї своїх дипломатів. Таке рішення схвалили через напругу, пов'язану з загрозою повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну.

Тоді ж Ізраїль рекомендував своїм громадянам відмовитися від поїздок в Україну. А тих, хто тут перебуває, закликали якомога швидше виїхати.

Вже через кілька днів дипустанова вирішила переїхати до Львова.

Які посольства повернулися в Україну з початку війни

Вже наприкінці квітня в українську столицю повернулися кілька десятків посольств. Серед них є представництва США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та Нідерландів.

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На думку експерта громадського руху "Всі разом!" Євгена Савіська, повернення посольств свідчить про те, що світ впевнений у перемозі України у війні. Крім того, це означає, що Київ є безпечним містом, а загрози його захоплення російською армією немає.

Останні новини про війну в Україні

16 травня з блокадного заводу "Азовсталь" у Маріуполі евакуювали 53 важкопоранених українських захисників. Їх відвезли в лікарню в окупованому Новоазовську. Ще 211 бійців вивезли в Оленівку. Згодом наших воїнів мають обміняти на російських.

Скільки ще військових залишилися на території меткомбінату – невідомо. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що цю інформацію не можуть повідомити, аж поки евакуація повністю не завершиться. Чиновниця наголосила, що Київ робить "все можливе та неможливе", аби вивезти всіх бійців.

Наразі російська армія кинула свої основні зусилля на Донецький напрямок. Найзапекліші бої тривають біля Сєвєродонецька. Там, неподалік селища Сиротине окупанти зазнали значних втрат та відійшли.

Також відомо, що через невдачі ворог відійшов на Бахмутському напрямку.

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