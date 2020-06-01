У Києві 1 червня з вікна п'ятого поверху лікарні №9 випала санітарка. Жінка загинула. Причини та обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

Про трагічний випадок повідомив вахтер

Про трагічний випадок у медзакладі повідомив вахтер. Про це інформує "Муніципальна охорона" на своїй сторінці у фейсбуці.

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Близько шостої ранку 1 червня вахтер почув, як надворі впало щось важке. Коли він оглядав територію навколо лікарні, то й виявив постраждалу. Медики намагались врятувати співробітницю, проте усі спроби були марними. Травми від падіння були несумісними з життям.

Обставини загибелі жінки з'ясовують

За попередньою інформацією, санітарка випала з п’ятого поверху. Обставини трагедії вивчають правоохоронні органи.

Зверніть увагу! Київська міська клінічна лікарня №9 входить до переліку медичних закладів, призначених для госпіталізації хворих на коронавірус.