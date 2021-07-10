У Києві викрили наркопритон неподалік від школи
10 липня 2021 , 11:34Читать новость на русском
Джерело:Київська міська прокуратура
У Дарницькому районі Києва поліція викрила та закрила наркопритон. Він був розташований у гаражі на вулиці Руденка.
Наркопритон біля школи
Невідомі особи незаконно вживали наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги. Усе це відбувалося майже на очах дітей – біля школи.
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Під час обшуків правоохоронці вилучили:
- близько 5 кілограмів прекурсору "Фенілнітропропен", який був розфасований у 55 зіп-пакетів;
- 5 посудин з речовиною прозорого кольору, схожою на прекурсор. Її походження встановить експертиза.
З 5 кілограмів прекурсору можна виготовити близько 4,5 – 5 кілограмів психотропної речовини – амфетамін,
– розповіли у прокуратурі.
Наразі правоохоронці проводяться першочергові слідчі дії. Вони встановлюють й інших "відвідувачів" наркопритону.
Останні інциденти з наркотиками:
- 8 липня у Львові нардеп Олександр Юрченко в'їхав в автомобіль, а після того напав на водія. За даними медиків, парламентар перебував під наркотиками.
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- На Одещині у контейнерах з бананами на судні з Еквадору виявили 57 кілограмів наркотиків.