Водій маршрутки в Києві зачинив двері транспорту в момент, коли з нього хотіла вийти літня жінка. У результаті їй притисло руки, а тоді водій ще протягнув її асфальтом. Потерпілу з травмами госпіталізували.

Подія трапилась на проспекті Свободи в Києві, повідомили у фейсбуці "Києва Оперативного".

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Жінка з маленькою дитиною та своєю мамою виходили з маршрутки №587.

Невідомо, чим займався водій у цей час, але, не дочекавшись, щоб пасажири зі своїми речами вийшли, почав зачиняти двері,

– йдеться у повідомленні.

У результаті літню жінку затисло дверцятами, бо коли вона вийшла – потягнулася за рюкзаком, який був у салоні. Не помітивши цього, водій зачинив дверцята і притис її руки, а потім протягнув жінку по асфальту.

Водій продовжив рух, але інші пасажири почали кричати. У результаті 79-річна жінка отримала травми, її госпіталізували.

У Києві водій маршрутки притис дверима жінку / Фото "Києва Оперативного"

Водій притис жінці дверцями руки і протяг по асфальту: дивіться відео