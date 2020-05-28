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У Києві водій позашляховика побив до крові велосипедиста: фото 18+

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У Києві водій Тойоти побив до крові велосипедиста: фото
Так виглядає потерпілий велосипедист / facebook.com/vpavliuk

Інцидент трапився у столиці на проспекті Героїв Сталінграда. Велосипедист не дав проїхати тротуаром водієві позашляховика Volkswagen і за це отримав по носі.

Потерпілий Віталій Павлюк опублікував історію та фото закривавленого обличчя у фейсбуці.

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Як трапився інцидент

Юнак розповів, що як велосипедист він і сам не мав права їхати троторуаром. Однак Віталій зазначив, що зайшов на нього з дороги, якою рухався, саме коли побачив позашляховик.

Велосипедист для підтвердження своїх слів опублікував трекінг поїздки.

Віталій Павлюк також опублікував фото позашляховика Volkswagen.

Наразі хлопець звернувся до поліції Оболонського району столиці. Всі деталі правоохоронці пообіцяли розповісти згодом.

 

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини України Транспорт Скандал Поліція Новини Києва
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