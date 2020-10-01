У Києві водій викинув пенсіонерку з маршрутки: шокуюче відео
Інцидент трапився в одній з київських маршруток. Водій відмовився безкоштовно вести пенсіонерку та після словесної перепалки силою викинув з громадського транспорту.
Очевидці події заявили, що інцидент трапився на маршруті №401. Відео оприлюднив телеграм-канал KIEVMAP.
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Деталі конфлікту
Жінка, зайшовши в транспортний засіб, повідомила, що має намір скористатися правом пільгового проїзду за пенсійним посвідченням. Однак водій відмовився везти її. Пенсіонерка нагадала йому про постанову Кабміну і відмовилася залишати автобус.
Водій ще кілька разів вимагав від жінки покинути транспорт, але вона не погоджувалася. Тоді він вийшов з кабіни та силою витягнув пенсіонерку з автобуса на вулицю.
Зауважимо, згідно з розпорядженням Кабміну, в Україні право на безкоштовний проїзд мають:
- ветерани війни,
- громадяни, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС,
- особи з інвалідністю,
- пенсіонери,
- малолітні особи-сироти.