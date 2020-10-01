Інцидент трапився в одній з київських маршруток. Водій відмовився безкоштовно вести пенсіонерку та після словесної перепалки силою викинув з громадського транспорту.

Очевидці події заявили, що інцидент трапився на маршруті №401. Відео оприлюднив телеграм-канал KIEVMAP.

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Деталі конфлікту

Жінка, зайшовши в транспортний засіб, повідомила, що має намір скористатися правом пільгового проїзду за пенсійним посвідченням. Однак водій відмовився везти її. Пенсіонерка нагадала йому про постанову Кабміну і відмовилася залишати автобус.

Водій ще кілька разів вимагав від жінки покинути транспорт, але вона не погоджувалася. Тоді він вийшов з кабіни та силою витягнув пенсіонерку з автобуса на вулицю.

Зауважимо, згідно з розпорядженням Кабміну, в Україні право на безкоштовний проїзд мають: