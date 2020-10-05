Кандидат на посаду мера Києва від партії "За майбутнє" Сергій Гусовський наголосив на важливості повернення районних рад до системи самоврядування Києва.

Про це він заявив на форумі "Київ майбутнього" 5 жовтня.

Політик зазначив, що через затягування прийняття нової версії закону про столицю київська влада має дуже обмежені можливості для управління містом.

"В Києві самоврядування було скасоване ще 10 років тому. Зараз у Києві виконавча влада не підпорядковується Київраді. Голова КМДА призначається Президентом, як і голови райдержадміністрацій. Звідси виникає залежність від центральної влади. Виконавчим органам, фактично, байдуже, які рішення приймають у Київраді. Не громада міста визначає, хто буде відповідати за проблеми від асфальтування ямок до нових гілок метро. Повернення самоврядування столиці – ключове рішення того, щоб Київ був взірцем для інших міст України", – розповів депутат.

Гусовський назвав ухвалення якісного закону про столицю одним з фундаментальних рішень для розвитку Києва. Саме належна документальна база, на його думку, зможе визначити новий вектор для розвитку столиці: "Ключовий пріоритет для команди "За майбутнє" – ухвалення всіх стратегічних документів. Це сучасна Стратегія розвитку міста, Генеральний план, який відповідає цій Стратегії, закон про столицю, який відновить самоврядування, а також закон про агломерацію, щоб налагодити відносини Києва і його міст-сателітів. Без вирішення цих фундаментальних питань буде продовжуватися хаотичне вирішення дрібних проблем. Безумовно, вищезазначені стратегічні питання потрібно вирішувати паралельно з тактичними завданнями".

Нагадаємо, що у жовтні 2019 року Верховна рада підтримала у першому читанні законопроєкт про внесення змін до закону "Про столицю України – місто-герой Київ", який передбачає відновлення районного самоврядування у столиці.