У Києві завершили монтаж освітлення арочної частини Подільско-Воскресенського мосту. Тепер споруда сяятиме яскравими фарбами вночі.

Окрім того, незабаром будуть завершені роботи з демонтажу тимчасових опор конструкції. Про це повідомляє Vgorode.

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До кінця 2020 року міська Києва планує відкрити на мосту транспортне сполучення. Наразі продовжуються роботи на всіх ділянках конструкції.

Будівництво Подільського мосту триває з 1993 року / Фото з сайту КМДА

Зокрема, бельгійські фахівці змонтували будову заїзду на міст з вулиць Набережно-Хрещатицької та Верхнього Валу.

Подільський міст засяяв яскравими кольорами / Фото з сайту КМДА

Також будівельники продовжують монтаж ділянки мосту з боку Русанівських садів до шляхопроводу через залізницю.