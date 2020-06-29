У деяких міст є свій власний образ і внутрішній монолог. В Україні є кілька міст із сильною міської ідентичністю: Львів, Одеса, Харків. У цьому ж списку – окуповані Севастополь і Донецьк. Жителі цих міст, змінюючи місце проживання, все одно зберігають прив'язку до рідного міста. А якщо ти переїдеш туди – ці міста починають міняти тебе на свій лад.

Про Київ як місто, яке підкуповує і водночас схоже щелепу багатія, у своєму відеоблозі "Грані правди" розповів журналіст Павло Казарін.

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Київ стоїть особняками. З одного боку, сюди постійно переїжджають люди з регіонів. А з іншого – Київ дозволяє приїжджим залишатися самими собою, – пише Казарін.

Київ прийнято лаяти і любити. Тим більше, що завжди знайдеться причина і для першого, і для другого.

На думку журналіста, вулиці Києва схожі на щелепу багатія, який розорився. Ось рідний зуб – історична будівля. Поруч – теж рідний, але побитий часом. Слідом – радянська золота фікса зі скла і бетону. Потім – сучасна металокераміка. Дика еклектика. Згодом до неї звикаєш. Або, скоріше, змиряєшся.

Але є і те, що в Києві підкуповує відразу і назавжди. Розуміння того, що у цього міста є хребет. Він завжди реагує на те, що вважає несправедливим. Неправильним або помилковим. Його жителі вміють виходити на вулиці тоді, коли потрібно. Не всі. Але який сенс обертатися на "всіх"?

– переконаний Казарін.

Так, тут будують висотки в історичних кварталах, тут проблеми з вивісками і трафіком. Пагорби стають прокляттям для велосипедистів, а бруківка – для авто. Проте журналіст впевнений: місто живе доти, доки здатне народжувати емоції і доки в нього хочеться повертатися.

Дивіться відео блогу Павла Казаріна "Грані правди" за 27 червня 2020