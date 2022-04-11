У Києві за час війни народилися 1 189 малюків, одружилися – 1 439 пар

11 квітня 2022 , 04:02
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Джерело:

КМДА

Попри те, що у державі триває повномасштабна війна, українці продовжують народжуватися та одружуватися, зокрема в Києві.

Ці дані оприлюднили у столичні міській державній адміністрації 10 квітня, назвавши точні цифри.

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За 45 днів повномасштабного вторгнення агресора у Києві одружилися 1 439 пар. За цей ж період народилися 1 189 малюків,
– повідомили у КМДА.

Зазначається, що серед новонароджених:

  • 629 хлопчиків;
  • 560 дівчаток;
  • 29 двієнь.

Вказується також, що протягом останнього тижня у столиці одружилися 300 пар.

"У Києві стало безпечніше. Проте, ймовірність повторних повітряних атак дуже велика, тож киянам треба бути обережними", – нагадали в держадміністрації.

Автор: Олег Васьків