У Києві зафіксували незвичну хмару: що це таке (фото)
19 червня У КИєві можна було спостерігати на Кільцевій дорозі незвичне природнє явище у вигляді "гриба" або "воронки".
Це один із видів кучово-дощової хмари що має назву наковальня, розповіли в ДСНС.
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Зустрічається така хмара досить рідко. Утворюється на гребенях підвітряних хвиль, що виникають в результаті долання вітром перешкод. При цьому хмари не рухаються, яким би сильним не був вітер.
Згодом ці хмари трансформуються у звичайні повітряні маси.
Декілька років тому такі хмари спостерігались в Київській області, раніше в Тернопільській, Вінницькій областях.