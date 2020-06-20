19 червня У КИєві можна було спостерігати на Кільцевій дорозі незвичне природнє явище у вигляді "гриба" або "воронки".

Це один із видів кучово-дощової хмари що має назву наковальня, розповіли в ДСНС.

Важливо Грози, шквали та град: Київ та більшість регіонів України накриє потужна негода

Зустрічається така хмара досить рідко. Утворюється на гребенях підвітряних хвиль, що виникають в результаті долання вітром перешкод. При цьому хмари не рухаються, яким би сильним не був вітер.

Згодом ці хмари трансформуються у звичайні повітряні маси.

Декілька років тому такі хмари спостерігались в Київській області, раніше в Тернопільській, Вінницькій областях.