В Києві зафіксували новий температурний рекорд: триває літо
В Києві зафіксували другий поспіль температурний рекорд. У столиці триває метеорологічне літо.
Друга ніч поспіль у Києві стала найтеплішою в історії. Про це повідомила Центральна геофізична лабораторія.
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Які ще температурні рекорди встановили в Києві
- Вперше з 1881 року температура в столиці України в ніч на 8 жовтня не опустилася нижче 15,1 градуса тепла.
- Попередній рекорд складав 13,6 градуса та був встановлений у 1893 році.
- Також у Києві 7 жовтня пройшли рекордні опади за добу.
Якою буде погода до кінця жовтня
11, 14, 18, 27 та 28 жовтня прогнозують дощі. У 20-х числах погода різко знизиться до +13...+14 градусів, а з 25 жовтня впаде до +9...+11 градусів.
Вночі 19 та 21 жовтня очікують перших заморозків. В кінці місяця у Чернігівській та Сумській областях прогнозують заморозки ґрунті до 0…-2 градусів.