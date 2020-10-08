В Києві зафіксували другий поспіль температурний рекорд. У столиці триває метеорологічне літо.

Друга ніч поспіль у Києві стала найтеплішою в історії. Про це повідомила Центральна геофізична лабораторія.

Читайте ще Прогноз погоди на 8 жовтня

Які ще температурні рекорди встановили в Києві

Вперше з 1881 року температура в столиці України в ніч на 8 жовтня не опустилася нижче 15,1 градуса тепла.

Попередній рекорд складав 13,6 градуса та був встановлений у 1893 році.

Також у Києві 7 жовтня пройшли рекордні опади за добу.

Якою буде погода до кінця жовтня

11, 14, 18, 27 та 28 жовтня прогнозують дощі. У 20-х числах погода різко знизиться до +13...+14 градусів, а з 25 жовтня впаде до +9...+11 градусів.

Вночі 19 та 21 жовтня очікують перших заморозків. В кінці місяця у Чернігівській та Сумській областях прогнозують заморозки ґрунті до 0…-2 градусів.