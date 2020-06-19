В Києві на вулиці Івана Мазепи жінка з 3-річним сином на руках вистрибнула з вікна четвертого поверху. Після падіння обох госпіталізували.

Інцидент стався на вулиці Івана Мазепи неподалік станції метро "Арсенальна" в Києві.

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Що саме стало причиною такого вчинку жінки – поки встановлюється.

В коментарі Obozrevatel мама жінки заявила, що в неї останнім часом була депресія. Все через колишнього співмешканця, який її бив.

"Киев Оперативный" повідомляє, що жінку госпіталізували без свідомості. Натомість дитина була у свідомості та кричала від болю.

У якому стані перебувають жінка та дитина після госпіталізації – поки невідомо.