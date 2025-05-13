Про це пише 24 Канал з посиланням на телеканал "Київ". Від отриманих травм жінка загинула.

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У Києві з вікна випала жінка

У вівторок, 13 травня, на вулиці Олени Теліги сталася трагедія. Жінка, особа якої ще встановлюється, загинула після падіння з висоти.

Мешканці будинку розповіли, що не знали жінку, тож припускається, що вона могла жити в хостелі неподалік багатоповерхівки.

Кияни повідомили кореспондентам, що раніше бачили біляву жінку, яка ходила вулицею у комендантську годину. Інша ж мешканка чула, як хтось підіймався пожежними сходами на 7 поверх.

Поліція розглядає як ймовірність самогубства, так і нещасний випадок. Є версія, що жінка могла випасти з балкона, або з пожежних сходів.



На місці події працює поліція, вивчаються обставини та встановлюється особа загиблої.

У столиці з багатоповерхівки впала жінка / Фото телеканалу "Київ"

Подібна трагедія сталася в Києві 5 травня в Дарницькому районі. Попередньо встановлено, що там 25-річна дівчина вчинила самогубство. Жителі розповіли, що бачили як молода жінка тікала від чоловіків, які намагалися її зупинити, а потім забігла в під'їзд і стрибнула з висоти.