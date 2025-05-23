Про це у коментарі 24 Каналу повідомила заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшок. До цього інформацію про інцидент поширили місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про інцидент зі стріляниною у Києві

Місцеві телеграм-канали писали, що інцидент стався у Дніпровському районі столиці 23 травня. У мережі писали, що якась жіночка стріляє по дверях багатоповерхового будинку у столиці.

На відео, яке оприлюднили у соціальних мережах, видно, як у дворі багатоповерхівки стоїть жінка. У певний момент вона дістає зброю, але швидко ховає її, помітивши перехожу.

Дочекавшись, поки та зникне з поля зору, жінка знову витягає пістолет, націлюється на будинок і здійснює постріл. Після цього вона поспіхом підбирає гільзу й залишає місце події.

У Києві жінка стріляла по дверях багатоповерхівки: дивіться відео

Інформацію щодо інциденту прокоментувала 24 Каналу заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшок. Вона наголосила, що ситуацію вже вивчають поліцейські.

"До поліції повідомлень щодо цієї події не надходило, на місце скеровано наряд для перевірки", – зазначила вона.

У поліції Києва також додали, що наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує всі обставини інциденту, а також встановлює особу порушниці. Також розв'язується питання щодо правової кваліфікації.

Тож наразі невідомо, навіщо жінка відкрила стрілянину по дверях багатоповерхівки у Києві.

До слова, раніше стрілянина у Києві ставалася в Дарницькому районі 19 травня. Тоді затримали 22-річного та 33-річного чоловіків, яких підозрюють в інциденти, їм загрожує позбавленням волі на строк до 7 років.