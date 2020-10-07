У Києві потужна злива: будинки залишились без електрики – фото, відео
Київ накрила потужна злива вранці 7 жовтня. Через це десятки будинків залишились без електрики. Також у столиці виникли величезні затори.
Техніка "Київавтодору" виїхала на місця, де є загроза підтоплень. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
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Де чатувала техніка:
- На проспекті Броварському біля станції метро "Чернігівська",
- поблизу станції метро "Лівобрежна",
- на вулиці Брожка,
- біля тунелю на вулиці Олени Теліги.
У "Київавтодорі" зазначили: якщо з'являться підтоплення, їх швидко ліквідують. Для цього на місцях є 72 одиниці техніки. Однак водіїв закликали бути обережними.
У будинках зникло світло
Через грозу не працюють 2 високовольтні лінії у Києві та області. Відтак 40 будинків житлового масиву "Відрадний" залишились без електрики.
Затори у столиці
- Через дощ затори виникли на проспекті Степана Бандери, Північному мосту, проспекті Романа Шухевича і вулиці Оноре де Бальзака.
- Рух ускладнений на вулицях Братіславській та Курнатовського, а також на бульварі Перова.
- На Лівому березі в районі станцій метро "Дарниця" та "Чернігівська" теж утворились затори.
Потужна злива у Києві / Фото Укрінформу та КМДА:
Дивіться відео зливи у Києві: