У Києві знайшли відірвану ногу жінки: поліція встановлює особу

У Києві 5 березня 2020 року знайшли жіночу ногу. Фрагмент тіла аналізували експерти і зараз поліція просить про допомогу у громадян.

Знахідку виявили ще у березні

Жахливу знахідку виявили у столиці, біля проспекту Генерала Ватутіна. Про це інформує пресслужба Поліції Києва у фейсбуці.

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Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею умисне вбивство. Тепер поліція просить допомогти встановити жертву. За висновками експертів, нога належить жінці віком до 35 років.

Характерні ознаки:

довжина стопи 23,5 сантиметра (відповідає розміру взуття 36 – 37);

педикюр з покриттям темно-зеленого гель-лаку (темний нефритовий із зеленим шимером);

гель-лак – KOMILFO DELUXE SERIES № D157.

Усіх, хто може знати щось про жінку, просять звернутись до Дніпровського управління поліції або зателефонувати за номерами (093) 068-70-91 та 102.



Ногу знайшли поблизу проспекту Генерала Ватутіна / Фото Нацполіції



З фрагментом тіла працювали експерти / Фото Нацполіції

Зверніть увагу! Стаття 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство передбачає покарання терміном від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.