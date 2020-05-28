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У Києві знайшли відірвану ногу жінки: поліція встановлює особу

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У Києві знайшли ногу жінки 5.03.2020: треба допомогти встановити особу
Поліція просить допомогти встановити жертву / Пресслужба Нацполіції

У Києві 5 березня 2020 року знайшли жіночу ногу. Фрагмент тіла аналізували експерти і зараз поліція просить про допомогу у громадян.

Знахідку виявили ще у березні

Жахливу знахідку виявили у столиці, біля проспекту Генерала Ватутіна. Про це інформує пресслужба Поліції Києва у фейсбуці.

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Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею умисне вбивство. Тепер поліція просить допомогти встановити жертву. За висновками експертів, нога належить жінці віком до 35 років.

Характерні ознаки:

  • довжина стопи 23,5 сантиметра (відповідає розміру взуття 36 – 37);
  • педикюр з покриттям темно-зеленого гель-лаку (темний нефритовий із зеленим шимером);
  • гель-лак – KOMILFO DELUXE SERIES № D157.

Усіх, хто може знати щось про жінку, просять звернутись до Дніпровського управління поліції або зателефонувати за номерами (093) 068-70-91 та 102.

поліція знайшла ногу
Ногу знайшли поблизу проспекту Генерала Ватутіна / Фото Нацполіції

поліція знайшла ногу
З фрагментом тіла працювали експерти / Фото Нацполіції

Зверніть увагу! Стаття 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство передбачає покарання терміном від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Автор: Ірина Пундор
Теги: Жертви Кримінальні новини Вбивство Поліція Новини Києва Новини України
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