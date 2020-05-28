У Києві знайшли відірвану ногу жінки: поліція встановлює особу
У Києві 5 березня 2020 року знайшли жіночу ногу. Фрагмент тіла аналізували експерти і зараз поліція просить про допомогу у громадян.
Знахідку виявили ще у березні
Жахливу знахідку виявили у столиці, біля проспекту Генерала Ватутіна. Про це інформує пресслужба Поліції Києва у фейсбуці.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею умисне вбивство. Тепер поліція просить допомогти встановити жертву. За висновками експертів, нога належить жінці віком до 35 років.
Характерні ознаки:
- довжина стопи 23,5 сантиметра (відповідає розміру взуття 36 – 37);
- педикюр з покриттям темно-зеленого гель-лаку (темний нефритовий із зеленим шимером);
- гель-лак – KOMILFO DELUXE SERIES № D157.
Усіх, хто може знати щось про жінку, просять звернутись до Дніпровського управління поліції або зателефонувати за номерами (093) 068-70-91 та 102.
Ногу знайшли поблизу проспекту Генерала Ватутіна / Фото Нацполіції
З фрагментом тіла працювали експерти / Фото Нацполіції
Зверніть увагу! Стаття 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство передбачає покарання терміном від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.