У Києві знову пролунав гучний вибух: залишайтеся в укритті

Вулицями Києва знову пролунав гучний вибух. Наразі в місті оголошена повітряна тривога. Що саме вибухнуло – поки не повідомляли.

Про те, що пролунав вибух повідомили о 00:28 в телеграмі Держспецзв'язок. Важливо зауважити, повітряна тривога означає, що в укриття потрібно йти негайно.

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Чому необхідно спускатися в укриття

У столиці почали лунати сирени ще за 2 з половиною години до цього. А це означало, що точно є загроза життю та здоров'ю людей. Тривогу оголошують, коли окупанти запустили ракети, підлітають винищувачі або ж іде обстріл артилерії.

Наші вороги вже продемонстрували свою абсолютну негуманність і підлість ведення війни. Тому точну ціль попадання ніколи неможливо передбачити наперед – це можуть бути навіть багатоповерхівки. Виходити з метро та укриттів можна лише тоді, коли оголосили відбій повітряної тривоги.



Що потрібно робити, коли лунає сирена / Зображення Центру стратегічних комунікацій

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