У Києві на зупинці громадського транспорту знайшли підозрілий пакет, вулицю перекрили: фото
У Києві 23 липня поліція перекрила вулицю Кіото недалеко від станції метро "Лісова". Місцеві виявили підозрілий предмет на зупинці громадського транспорту і одразу повідомили правоохоронців.
Наразі патрульні перекрили рух та займаються охороною місця події задля безпеки громадян, повідомляє у телеграмі "Київ.Оперативний".
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На місце виїхали уже вибухотехніки і кінологи, які мають перевірити територію, повідомили у патрульній поліції.
Поки точно не відомо, що саме виявили громадяни – пакет чи сумку. Інформацію перевіряють.
Так виглядає підозрілий пакет / Фото "Сьогодні"
Вулицю наразі перекрили
У районі інциденту вже спостерігаються невеликі тягучки. Окрім того "Київпастранс" повідомив про затримання тролейбусів та автобусів:
- Затримується рух тролейбусів №37, 37А,
- автобуси №33 по вулиці Кіото зупинка метро "Лісова".
Вулиця Кіото у Києві: карта