У Києві 23 липня поліція перекрила вулицю Кіото недалеко від станції метро "Лісова". Місцеві виявили підозрілий предмет на зупинці громадського транспорту і одразу повідомили правоохоронців.

Наразі патрульні перекрили рух та займаються охороною місця події задля безпеки громадян, повідомляє у телеграмі "Київ.Оперативний".

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На місце виїхали уже вибухотехніки і кінологи, які мають перевірити територію, повідомили у патрульній поліції.

Поки точно не відомо, що саме виявили громадяни – пакет чи сумку. Інформацію перевіряють.



Так виглядає підозрілий пакет / Фото "Сьогодні"



Вулицю наразі перекрили

У районі інциденту вже спостерігаються невеликі тягучки. Окрім того "Київпастранс" повідомив про затримання тролейбусів та автобусів:

Затримується рух тролейбусів №37, 37А,

автобуси №33 по вулиці Кіото зупинка метро "Лісова".

Вулиця Кіото у Києві: карта