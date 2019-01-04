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      Києво-Печерська лавра може потрапити до "чорного списку" ЮНЕСКО

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      Києво-Печерська лавра може потрапити до "чорного списку" ЮНЕСКО
      Києво-Печерська лавра може потрапити до "чорного списку" ЮНЕСКО / News.church.ua

      Об’єкт Всесвітньої спадщини "Софійський собор і Києво-Печерська лавра" ризикує потрапити у 2019 році до "чорного списку" ЮНЕСКО через незаконні забудови у лаврі, зведення яких триває і сьогодні.

      Про це заявила громадська діячка, адвокатка Марина Соловйова, повідомляє Укрінформ.

      Сьогодні на території Києво-Печерського заповідника ведеться будівництво. З 2011 по 2014 роки Мінкультури надавало дозволи на ремонтні та реконструкційні роботи. Але під виглядом цих робіт ведеться нове будівництво – це 20 тисяч квадратних метрів, і це дуже великі цифри, які просто лякають,
      – розповіла Соловйова.

      Читайте також: Не треба наймати загони, щоб охороняти Києво-Печерську лавру, – Аваков

      Зокрема, сьогодні на території лаври будують овочесховище, економічний корпус, чотириповерхову будівлю під виглядом підпірної стіни, нову масштабну дзвіницю. Тривають будівництва в буферній зоні лаври і Софії Київської. Ця зона має бути розширена у 2019 році – питання розглядатиметься на сесії ЮНЕСКО у червні. Це також свідчить про те, що Україна не дотримується настанов Конвенції ЮНЕСКО, яку Україна ратифікувала у 1988 році.

      Якщо на території об’єкта чи в буферній зоні об’єкта має бути якась перебудова чи велике будівництво, про має бути заздалегідь попереджений Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО,
      – нагадала Соловйова.

      Водночас представниця "Андріївсько-Пейзажної ініціативи" Ірина Нікіфорова нагадала, що Україна щороку має надавати національний звіт до ЮНЕСКО. І торішній звіт, за її словами, було сфальсифіковано. Так, надісланий до Комітету Всесвітньої спадщини варіант не містив абзацу з оригіналу звіту, попередньо оприлюдненого на сайті Мінкультури. Саме в цьому абзаці мовилося про скандальні новобудови, зокрема будівництво в буферній зоні Софії Київської.

      "Черговий звіт, який має бути відправлений цьогоріч, може містити, зокрема, запевнення, що на сьогодні на території заповідника Києво-Печерська лавра "не заплановані роботи з реконструкції, які можуть мати згубний вплив на його невід’ємні характерні особливості і можуть негативно вплинути на його визначну універсальну цінність", – сказала Нікіфорова.

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      Вона додала, що у звіті можуть не згадати про те, що побудовано 16 нових об’єктів на території заповідника.

      Що таке ЮНЕСКО? Повна назва – Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Це міжнародна організація, спеціалізована установа ООН, яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури, охороні пам'яток культури тощо.

      До слова, в кінці листопада Міністерство юстиції України скасувало незаконну перереєстрацію споруд Почаївської лаври, адже передача цього комплексу в користування УПЦ МП відбулася із порушенням законодавства.

      Відомо, що свого часу споруди Почаївської лаври передали в користування УПЦ МП до 2052 року. І замість державного заповідника в користуванні РПЦ опинились 2 великі собори, монастирські келії, дзвіниця, архієрейський будинок – загалом 6 споруд лаври загальною площею більше 7 тисяч квадратних метрів.

      Теги: Новини України Новини культури Релігія Архітектура ЮНЕСКО Скандальні забудови Новини нерухомості Будівництво Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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