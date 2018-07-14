Києвом проїхався восьмий жіночий велопарад

Підбори велосипедисткам не завада. У Києві влаштували жіночий велопарад, аби переконати оточуючих, що на двоколісному можна кружляти у будь-якому одязі.

14 липня під стінами оперного театру зібралися кількасот дівчат, аби довести, що велосипед це не лише корисно, а й модно.

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Організатори цьогорічного велопараду взялися руйнувати стереотипи. Кажуть, суспільство звикло до велосипедистів лише у спортивному одязі.

Велопарад дівчат – це про те, що велосипед може бути транспортом для будь-якої нагоди і для будь-якого одягу. Не велосипед визначає ваш стиль, а ви,

– зазначила медіакоординаторка Асоціації велосипедистів Києва Марина Блудша.

За лічені хвилини до старту дівчата встигли зробити селфі і підправити макіяж. І вже на старті вирішували, який маршрут обрати – 7 або 10 кілометрів. Фініш – Пейзажна алея, де на всіх чекав пікнік і джаз.

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