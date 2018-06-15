Києвом розгулював чоловік у футболці з портретом Сталіна: фаната вождя СРСР провчили у метро

У київському метро 15 червня їхав чоловік, одягнений у футболку з портретом радянського диктатора Йосипа Сталіна. Чоловіка перестріли українські активісти і змусили зняти провокативний одяг.

Про це свідчить повідомлення на Facebook-сторінці Івана Пішти.

"Їду собі в метро на суд до друзів і бац... У вагон заходить якась істота в футболці зі Сталіним. В мужика хр*ново почався ранок. Це ж треба було зайти у мій вагон. Ща буде акт зженія рускіх реліквій", – мовиться у дописі.

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Судячи з повідомлення Пішти і з опублікованих ним фото, футболку зі Сталіним з чоловіка зняли, а потім спалили.