Києву потрібен хороший менеджер, бо бюджет величезний, а гроші кудись діваються, – ОП
Кандидата від команди Зеленського на посаду міського голови Києва назвуть через кілька тижнів. Та у будь-якому випадку Києву потрібен хороший менеджер, здатний ефективно використовувати великий столичний бюджет.
Про це в ефірі одного з українських телеканалів 19 червня говорив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише 24 канал.
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Коли буде кандидат на голову Києва від Зеленського
За словами представника ОП, серед кандидатів від команди Володимира Зеленського на посаду мера Києва є не лише депутати. Він також запевнив, що попередні зустрічі з президентом кандидати вже пройшли.
Ми провели перші соціологічні дослідження, на які будуть орієнтуватися так звані внутрішньофракційні праймеріз. Я думаю, що через кілька тижнів ми вже вийдемо з кандидатом,
– сказав Тимошенко.
Чи можлива перемога у першому турі
Тимошенко вважає, що боротьба на виборах мера Києва точитиметься між чинним міським головою Кличком і кандидатом від команди Зеленського.
Усі розуміють, що інші кандидати не проходять до другого туру. Але ми розуміємо, що другий тур, фактично, буде,
– визнав представник ОП.
І додав, що щиро вірить у те, що представник "Слуги народу" "переможе і стане керівником столиці".
Який керівник потрібен Києву
Заступник голови ОП заявив, що Києву потрібен "дійсно хороший менеджер".
Бюджет величезний. Надходження в бюджет Києва величезні. Але все рухається в Києві не такими темпами, як надходження до бюджету. Кудись ці гроші трохи діваються,
– зазначив Кирило Тимошенко.
І підсумував: саме тому потрібен хороший менеджер, який буде вкладати в усі потреби, які у міста є.