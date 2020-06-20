Кандидата від команди Зеленського на посаду міського голови Києва назвуть через кілька тижнів. Та у будь-якому випадку Києву потрібен хороший менеджер, здатний ефективно використовувати великий столичний бюджет.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів 19 червня говорив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише 24 канал.

Читайте також Карантин у Києві можуть знову посилити, – Кличко

Коли буде кандидат на голову Києва від Зеленського

За словами представника ОП, серед кандидатів від команди Володимира Зеленського на посаду мера Києва є не лише депутати. Він також запевнив, що попередні зустрічі з президентом кандидати вже пройшли.

Ми провели перші соціологічні дослідження, на які будуть орієнтуватися так звані внутрішньофракційні праймеріз. Я думаю, що через кілька тижнів ми вже вийдемо з кандидатом,

– сказав Тимошенко.

Чи можлива перемога у першому турі

Тимошенко вважає, що боротьба на виборах мера Києва точитиметься між чинним міським головою Кличком і кандидатом від команди Зеленського.

Усі розуміють, що інші кандидати не проходять до другого туру. Але ми розуміємо, що другий тур, фактично, буде,

– визнав представник ОП.

І додав, що щиро вірить у те, що представник "Слуги народу" "переможе і стане керівником столиці".

Який керівник потрібен Києву

Заступник голови ОП заявив, що Києву потрібен "дійсно хороший менеджер".

Бюджет величезний. Надходження в бюджет Києва величезні. Але все рухається в Києві не такими темпами, як надходження до бюджету. Кудись ці гроші трохи діваються,

– зазначив Кирило Тимошенко.

І підсумував: саме тому потрібен хороший менеджер, який буде вкладати в усі потреби, які у міста є.