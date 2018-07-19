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Києву пропонують помолитися за доступний транспорт: нове явище набирає оберти у Facebook

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Український Facebook "захворів" "Молитвою за зниження цін на громадський транспорт"
Український Facebook "захворів" "Молитвою за зниження цін на громадський транспорт" / Соцмережі

З 14 липня у Києві ціни на проїзд у громадському транспорті зросли удвічі. У зв'язку з цим у соцмережі Facebook створили захід "Молитва за зниження цін". До нього вже долучилися понад 1600 осіб, а зацікавлених є ще більше – понад 7 тисяч юзерів.

Організатори "Молитви за зниження цін на громадський транспорт у Києві" кличуть киян прийти 5 серпня об 11:00 до Києво-Печерської Лаври.

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Молитва, транспорт, флешмоб, Київ, Facebook
Киянам пропонують взяти участь у "Молитві за зниження цін у транспорті" 

Дістало, що ціни на проїзд зростають, а грошей ти більше не заробляєш? Потрібно їздити на метро та тролейбусі, а тепер це задоволення тільки для багатих? Приходь і молися з нами за зниження цін на проїзд у громадському транспорті,
– мовиться в описі заходу.

Молитва, транспорт, флешмоб, Київ, Facebook

Молитва, транспорт, флешмоб, Київ, Facebook
Жителі Києва жартують над високими цінами на транспорт 

До слова, користувачі активно беруть участь в обговореннях, коментують і рекомендують "Молитву" своїм друзям.

Молитва, транспорт, флешмоб, Київ, Facebook
За словами юзерів, захід відбудеться за будь-якої погоди 

Крім того, на сторінці події можна побачити не один жарт і мем на тему подорожчання проїзду в столиці. Нові дописи з'являються досить активно – у середньому з інтервалом у декілька хвилин.

Молитва, транспорт, флешмоб, Київ, Facebook

Молитва, транспорт, флешмоб, Київ, Facebook
Захід у Facebook невпинно росте, як і кількість дописів у ній  

"Амулети від кондукторів є у продажу?", "Зі своїм кагором пускають?", "За долар по 5 буде?", – жартують відвідувачі "Молитви". 

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Молитва, транспорт, флешмоб, Київ, Facebook

Молитва, транспорт, флешмоб, Київ, Facebook

Молитва, транспорт, флешмоб, Київ, Facebook
"Молитва" набрала неабиякої популярності у Facebook 

Вартість участі у заході не вказано, проте на його фінансування організатори збирають пожертви – 8 гривень. Саме стільки відтепер беруть за проїзд в столичних автобусах, трамваях, тролейбусах і метро.

Молитва, транспорт, флешмоб, Київ, Facebook

Молитва, транспорт, флешмоб, Київ, Facebook
Подібний інтернет-захід відбудеться і у Чернівцях 

 

Нагадаємо, екс-гравці "Динамо" та гравці збірної Хорватії Огнєн Вукоєвич та Домагой Віда після матчу 1/4 фіналу Чемпіонату світу-2018 проти Росії виклали в Instagram відео, на якому лунають вигуки "Слава Україні!". Після цього, Вукоєвіча було звільнено з посади та відраховано з делегації у Росії. Окрім того, дисциплінарний комітет ФІФА оштрафував його на 15 тисяч швейцарських франків (це приблизно 15 тисяч доларів США). Тож, українські користувачі Facebook провели флешмоб проти FIFA, понижуючи рейтинг спільноти.

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Теги: Новини України Новини Києва Меми Соцмережі Мережа Інтернет Техно Флешмоб Транспорт Facebook Курйозні новини
Джерело: 24 канал
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