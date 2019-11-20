Києву знадобиться від 5 до 10 років, щоб замінити маршрутки на автобуси, – радник Кличка

Радник мера Віталія Кличка Максим Бахматов заявив, що Києву знадобиться від 5 до 10 років щоб позбутися маршруток на міських маршрутах столиці.

Бахматов в інтерв'ю "LIGA.net" наголосив, що проблема настільки об'ємна і критична, що різко заборонити їх неможливо.

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Від маршруток треба позбавлятися в тому вигляді, в якому вони є... З маршрутками треба прощатися, а з людьми, які інвестують в маршрутки, потрібно домовлятися про створення спільних маршрутів, про управління. Тільки не в плані маршрутних таксі ж неприємних, брудних, як зараз, а звичайного транспорту – автобусів,

– вважає радник мера Києва.

За його словами, у столиці немає достатньо грошей, щоб миттєво вирішити цю проблему.

Він також зазначив, що тільки на троєщинському маршруті оборот приватних перевізників становить близько 1 мільярда гривень на рік, а їх частка на цьому напрямку – 55-60%.

За підрахунками Максима Бахматова, приблизно 247 тисяч осіб в день користується маршрутками у Києві.

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